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خلايا "عزومبى".. سخرية جديدة من عزمى بشارة على مواقع التواصل الاجتماعى

الجمعة، 12 يناير 2018 07:33 م
خلايا "عزومبى".. سخرية جديدة من عزمى بشارة على مواقع التواصل الاجتماعى خلايا عزمى بشارة


كتب مؤمن مختار
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، كاريكاتير جديد يسخر من عزمى بشارة، الذى بات متحكما فى كافة الملفات داخل الدولة القطرية تحت مسمى "خلايا عزومبى".

خلايا عزمى بشارة
خلايا عزمى بشارة

 

وقال الرواد على مواقع التواصل الاجتماعى:"تموت فى كل هجمة لعدة اعتبارات أولها، أن جميع خلاياعزمى ما بين مهجنة وذات ثقافة بعيدة عن ثقافة وعادات وتقاليد المجتمع الخليجي!."


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