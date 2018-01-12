حكومة بتسوانا تدين تصريحات ترامب المسيئة تجاه هايتى ودول أفريقية

حكومة بتسوانا تدين تصريحات ترامب المسيئة تجاه هايتى ودول أفريقيةالجمعة، 12 يناير 2018 02:52 م
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
إضافة تعليق
أدانت حكومة بتسوانا، اليوم الجمعة، تصريحات الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، التى استخدم فيها عبارات مسيئة لهايتى ودول أفريقية، واصفة إياها بأنها "غير مسئولة وغير مقبولة وعنصرية".
وقالت حكومة بتسوانا - فى بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) - إنها استدعت السفير الأمريكى لديها لتوضيح تصريحات ترامب "المسيئة"، مشيرة إلى أن هذه التصريحات "مهينة من دولة لها علاقات ودية معها"، وطالبت حكومة بتسوانا، كلا من مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (سادك)، والاتحاد الأفريقى، بإدانة تصريحات الرئيس الأمريكى.
إضافة تعليق
صور.. "كوبرى أكتوبر.. حدوتة مصرية".. السائقون: الكوبرى سبب ارتفاع نسبة الطلاق بمصر.. ولو رجع الزمن ماكناش اشتغلنا الشغلانة دى.. بائع الجرائد: «الإنترنت قتل مهنتنا» وبعت زمان لمحمود المليجى ودلوقتى محدش بيشترى
صور.. البر الغربى يستضيف "ماراثون الأقصر الدولى" للعام الـ25.. 500 متسابق من 27 دولة يعدون على الأقدام بين معابد حتشبسوت والرمسيوم وتمثالى ممنون.. ورئيس الماراثون: بدأنا فى عام 1994 للتأكيد على أمن مصر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة