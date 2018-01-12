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حكومة بتسوانا تدين تصريحات ترامب المسيئة تجاه هايتى ودول أفريقية

الجمعة، 12 يناير 2018 02:52 م
حكومة بتسوانا تدين تصريحات ترامب المسيئة تجاه هايتى ودول أفريقية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


أ ش أ
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أدانت حكومة بتسوانا، اليوم الجمعة، تصريحات الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، التى استخدم فيها عبارات مسيئة لهايتى ودول أفريقية، واصفة إياها بأنها "غير مسئولة وغير مقبولة وعنصرية".

وقالت حكومة بتسوانا - فى بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) - إنها استدعت السفير الأمريكى لديها لتوضيح تصريحات ترامب "المسيئة"، مشيرة إلى أن هذه التصريحات "مهينة من دولة لها علاقات ودية معها"، وطالبت حكومة بتسوانا، كلا من مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (سادك)، والاتحاد الأفريقى، بإدانة تصريحات الرئيس الأمريكى.

 

 


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