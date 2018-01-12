حالة الطقس اليوم الجمعة 12-1-2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم الجمعة، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد مائل للحرارة علي جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكوت خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: نخفض درجات الحرارة لتقترب من مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام، ويكون الطقس بارداً نسبياً ومُشمساً بشكل عام، ولطيفاً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

في خليج العقبة، الرياح: جنوبية، معتدلة السرعة، حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس بارداً نسبياً في عُموم المناطق، وبارداً في مناطق البادية والسهول الشرقية، وتكون الرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.