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جهاز المشروعات يطلق منصة إليكترونية لتوفير خدمات ومعلومات عن القطاع

الجمعة، 12 يناير 2018 11:00 ص
جهاز المشروعات يطلق منصة إليكترونية لتوفير خدمات ومعلومات عن القطاع نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة


كتب - إسلام سعيد
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يستعد جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لإطلاق منصة إلكترونية تفاعلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير كافة المعلومات والخدمات اللازمة لتنمية المشروعات ودعم رواد الأعمال.

ومن جانبها، كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه يجرى العمل حاليا على إطلاق المنصة الالكترونية لتوفير كافة المعلومات والخدمات اللازمة لتنمية المشروعات ودعم رواد الأعمال.

وأضافت فى بيان اليوم الجمعة، أنه سيتم إطلاق مبادرة "رواد النيل، بالتعاون مع البنك المركزى وجامعة النيل لإنشاء مراكز تقديم خدمات تنمية الأعمال على مستوى جميع محافظات الجمهورية ورفع كفاءة المراكز الحالية، لافتةً إلى أنه يجرى العمل حاليا على إعداد  إستراتيجية عمل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخطط العمل المستقبلية الخاصة به.

يشار إلى أن وزارة الصناعة، انتهت من إعداد مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لدراسته، تمهيداً لرفعه الى مجلس النواب لإقراره، ويتضمن مشروع القانون التعريفات والحوافز المقدمة لهذه النوعية من المشروعات، والتى تمثل أكثر من  80 % من هيكل الاقتصاد المصرى، فضلاً عن آليات التمويل، وكذا تشجيع القطاع غير الرسمى للانضمام إلى المنظومة الرسمية.


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نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة



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