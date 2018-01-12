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جمارك برج العرب تضبط محاولتى تهريب أدوية بإجمالى تعويضات مليون و800 ألف

الجمعة، 12 يناير 2018 11:02 م
جمارك برج العرب تضبط محاولتى تهريب أدوية بإجمالى تعويضات مليون و800 ألف جمارك مطار برج العرب -أرشيفية


الإسكندرية – أسماء على بدر
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تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية من ضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية  ، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طائرة الخطوط التركية رقم 688 القادمة من إسطنبول إشتبه أحمد البنا رئيس الوردية فى الراكب المصرى ا . م . ا القادم من تركيا لملاحظته قصر المدة بين سفره وعودته ،وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها رسوم جمركية أو أدوية فأجاب بالنفى.

وبالعرض على مصطفی العربی مدير الجمرك قرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شريف حسن مأمور الفحص حيث أفاد بوجود أجسام معتمة ومتماثلة فتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيشة من مهند صبرى وخالد حواش ورجب بحيرى مأمورى الحركة تحت إشراف الأستاذ هشام عقل رئيس الوردية ومحمد الشربينى رئيسى قسم التعريفة وعمرو عيد مأمور التعريفة ومحمود الجزار مأمور الحركة.

حيث تبين وجود كمية من الأدوية البشرية المختلفة منها 60 شريط CRESTOR  لخفض الكوليسترول و100 علبة PROGRAF للعلاج بعدعملية زرع الكبد و5 علب SABRIL لعلاج الصرع و63 علبة Femara لضعف التبويض و47 أمبول DEPOSINE لعلاج الروماتيزم و118 شريط NEXIUM  لعلاج قرحة المعدة والحموضة  مخفاة داخل حقيبتين  بين طيات الملابس ،وبلغت قيمة المضبوطات 375 ألف جنيه وبلغ التعويض 750 ألف جنيه.

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طائرة الخطوط السعودية رقم 688 القادمة من جدة اشتبه هشام عقل رئيس الوردية فى الراكب المصرى م . ا . م القادم من السعودية  لملاحظته أنه غادر البلاد فى 7/1/2018 للهند ثم عاد ترانزيت جدة ،وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها رسوم جمركية أو أدوية فأجاب بالنفى.

وبالعرض على مصطفی العربی مدير الجمرك قرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شريف حسن مأمور الفحص حيث أفاد بوجود أجسام معتمة ومتماثلة فتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيشة من مهند صبرى وشبل السعيد وجورج شاكر وعاصم صومع وأحمد جمال مأمورى الحركة تحت إشراف أحمد البنا رئيس الوردية.

حيث تبين وجود كمية من الأدوية البشرية المختلفة منها 200 أمبول Cytarabine هو من مُضادَّات الأورام السَّرَطانية و 20 أمبول tetanus vaccine لعلاج التيتانوس و40 أمبول   genevac Bلعلاج التهاب الكبد الوبائي و 97 علبة DECARB  ا لعلاج سرطان الجلد و 180 شريط و20 علبة أكياس BLACK COBRA 125 منشط جنسى و30 علبة soranib 200 لعلاج سرطان الكبد المتقدم  و200 علبة hucog-5000 hp لعلاج العقم مخفاة داخل حقيبتين  بين طيات الملابس.
وشارك في الضبط السادة  محمد عويضه بمكافحة التهرب الجمركي وسارى عبدالحليم ومصطفى جابر بالأمن الجمركي تحت إشراف الأستاذ محمد ياقوت مدير إدارة الأمن الجمركى،، وبلغت قيمة المضبوطات 542 ألف و600 جنيه وبلغ التعويض المستحق مليون و83 ألف 200 جنيه، وقرر عبدالناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى تهرب جمركى رقمى 2 و 3 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ العدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.

 

 


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