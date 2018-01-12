جمارك المطار تحبط محاولة تهريب كمية مشغولات فضية وأسلحة بيضاء





كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة برئاسة حسن خلف مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية والأسلحة البيضاء وأحزمة حمل الذخيرة المحظور استيرادها، طبقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته وقرار وزير الداخلية والتعليمات الأمنية



أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة الخطوط اليمنية رقم 600 القادمة من عدن اشتبه ياسر محمد إبراهيم مأمور التفتيش فى الراكب "م . ن" أمريكى من أصل يمنى.



وبالعرض على سامى عبد العزيز مشرف الصالة الخضراء قرر تكليف المشتبه أحمد عمر عجمى مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف محمد رمضان مدير الصالة لتفتيش أمتعة الراكب، حيث تبين وجود 16 خنجر بالجراب وسيفين بإجمالى 18 خنجرا وسيفا و9 أحزمة به أماكن لحمل طلقات الذخيرة و5 كيلو من المشغولات الفضية بين طيات الملابس داخل حقائبة.



قرر الدكتور خالد الجمال مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 1 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 2 لسنة 2018 وإحالة الراكب للجهات المختصة.



يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، وإبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة بتشديد الرقابة على جميع المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.





