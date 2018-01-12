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جمارك الطرود البريدية تحبط محاولتى تهريب كمية من مخدر الحشيش وساعة ثمينة

الجمعة، 12 يناير 2018 07:39 م
جمارك الطرود البريدية تحبط محاولتى تهريب كمية من مخدر الحشيش وساعة ثمينة مخدر الحشيش


كتبت رحاب نبيل
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أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية، برئاسة عبدالمنعم عليوة مدير عام جمارك الطرود البريدية، محاولتى تهريب لكمية من مخدر الحشيش وساعة ثمينة.

و تمكن رجال جمارك بالإدارة البريد السريع برئاسة عبدالوهاب على محمد، مدير جمرك الورديات، من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش الممنوع تعاطية أو تداوله أو استيراده أو تصديره طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته .

 أثناء قيام رجال الجمارك بالوردية الرابعة بجمرك بريد U P S برئاسة محمد رشدى رمضان، بإنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة من الخارج، اشتبه حسن عبدالفتاح مأمور التعريفة  فى مشمول البوليصة ومشمولها عبارة عن مظروف مستندات مغلق وارد من أسبانيا.

وبالعرض على عبدالوهاب على مدير جمرك الورديات، قرر تشكيل لجنة من حسن عبدالفتاح مأمور التعريفة، محمد رشدى رمضان رئيس الوردية، للكشف والمعاينة، حيث تبين أنه بداخل الطرد عدة أوراق وظرف ألومونيوم فضى اللون به قطعة مبططة بنية اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش بوزن 70 جرام.

وفي واقعة أخرى، تمكن رجال جمارك بريد D H L  برئاسة عزت عطية مدير جمرك الورديات من ضبط محاولة تهريب ساعة ثمينة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975وللتهرب من سداد الرسوم الجمركية والقيود الاستيرادية.

أثناء قيام اللجنة الجمركية بالوردية الثالثة بجمرك بريد D H L ، بإنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة من الخارج وبمعاينة مشمول البوليصة الفرعية ومشمولها عبارة لعبة طفل (سيارة صغيرة ) بوزن نصف كيلو جرام  واردة من الإمارت، تبين أنه بداخل اللعبة ساعة ثمينة بعقارب صفراء مذهبة سويسرية الصنع ماركة VACHERON CONSTIN مخبأة داخل السيارة الصغيرة ،وبلغت القيمة الجمركية 156 ألف و800 جنية والضرائب والرسوم المستحقة  75 ألف و577 جنيه .

قرر عبدالمنعم عليوة مدير عام جمارك الطرود البريدية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضرى ضبط جمركى وإبلاغ النيابة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، وهلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
 

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مخدرات

جمارك الطرود



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