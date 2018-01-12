جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى 2018 بمحافظة الجيزة





كتب – سيد الخلفاوى

ينشر "اليوم السابع" جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى 2018 فى محافظة الجيزة، حيث من المقرر أن يؤدى الطلاب الامتحانات غدا، السبت، فى مادة اللغة العربية، والأحد فى مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية، والاثنين العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والثلاثاء الجبر والإحصاء والتربية الفنية، والأربعاء الهندسة، والخميس الدراسات الاجتماعية.

وتبدأ غدا السبت امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، حيث يؤدى 143 ألفا و848 طالبا وطالبة الامتحانات التى تستمر حتى الخميس داخل 582 لجنة على مستوى المحافظة.

وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها لامتحانات الصف الثالث الإعدادى 2018 على مستوى جميع الإدارات التعليمية وتوفير سبل الراحة للطلاب، وتوفير رعاية صحية داخل كل مدرسة.

كما تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ورفع الباعة الجائلين والإشغالات.