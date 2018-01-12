تقرير أممى يتهم إيران بانتهاك حظر الأسلحة فى اليمن





أفاد تقرير للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن إيران انتهكت الحظر الذى فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن لأنها سهلت للمتمردين الحوثيين الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ بالستية أطلقت على السعودية.

وتابع التقرير الذى رفع إلى مجلس الأمن أن الخبراء المكلفين مراقبة الحظر "حددوا مخلفات صواريخ مرتبطة بمعدات عسكرية ذات صلة وطائرات بدون طيار إيرانية الصنع تم أدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة" عام 2015.