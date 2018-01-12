video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 13 يناير 2018 12:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تغذية الأطفال ناقصى النمو.. أهم موضوعات مؤتمر حديثى الولادة

الجمعة، 12 يناير 2018 02:31 م
تغذية الأطفال ناقصى النمو.. أهم موضوعات مؤتمر حديثى الولادة المؤتمر الأول لحديثي الولادة للجمعية الشرعية


كتبت أمل علام
إضافة تعليق

يعقد حاليا المؤتمر بالقاهرة المؤتمر الأول لحديثى الولادة للجمعية الشرعية فى الفترة من 10 إلى 12 ويناقش أهم الموضوعات والأمراض المتعلقة بالأطفال مثل تغذية الأطفال ناقصى النمو ،وصعوبة التنفس، والتلوث الدموى والذى يمثل 60 % من حالات الحضانات، موضحا أنه يتم مناقشة كيفية التشخيص المبكر لعلاج الحالات لان التأخير ساعة واحدة يودى إلى نسبة وفيات تصل إلى 7.5 % والتشخيص المبكر يجنب الطفل المضاعفات.

قال الدكتور عاطف دنيا أستاذ طب الأطفال بجامعة الأزهر ،ورئيس اللجنة الطبية بالقطاع الطبى، ورئيس المؤتمر السنوى الأول للأطفال حديثى الولادة بالقطاع الطبى بالجمعية الشرعية، أن أهم الأمراض التى يعانى منها الأطفال حديثى الولادة والتى تمثل ثلثى الحالات الموجودة بالحضانات بالقطاع الحكومة أو الجامعة أو الجمعية الشرعية هو التلوث الدموى، وتشخيصه وعلاجه المبكر، وتطبيق البروتوكول الذى تم وضعه لعلاج هؤلاء الأطفال، موضحا أن الجمعية الشرعية بها 1000 حضانة بـ 26 فرعا على مستوى الجمهورية من الأقصر وحتى الإسكندرية.

وأوضح أن الحضانات منتشرة فى جميع محافظات مصر، ولها أكثر من فرع بالقاهرة ، موضحا الطبيب الشاطر هو الذى يستطيع تشخيص التلوث الدموى حيث يحدث قبل الولادة ،أو أثناء الولادة، أوبعدها والمهم هو التشخيص المبكر، ولا يتم الانتظار حتى ياتى الطفل فى حالة متأخرة بصعوبة بالتنفس أو تشنجات، مشيرا إلى أن علاجه يكون من 10 إلى 14 يوم ،وإذا كانت الحالة بسيطة يمكن علاجها خلال أسبوع .

وأضاف قد يتعرض الطفل لمضاعفات خطيرة قد تصل لحمى شوكية أو التهاب بالمفاصل ،أوالتهاب رئوى شديد يمكن أن يستغرق علاجه 21 يوما، موضحا أن التشخيص المبكر، والعلاج المبكر يجنب الطفل حدوث المضاعفات، مشيرا إلى أن  أعراضه تتمثل فى ارتفاع فى درجة الحرارة أو صعوبة فى التنفس، وصوته ضعيفا أثناء البكاء، والشعور بالكسل ،والعصبية والتوتر، ولا يستطيع الرضاعة، مشيرا إلى أنه يمكن أن يدخل فى غيبوبة أو نزيف دموى، وبالتالى بمجرد أن يرى الطفل حالته متغيرة ويبكى باستمرار والشعور بالنوم المستمر، والقىء المستمر أو القىء بلون أصفر كلها علامات تدل على الإصابة، موضحا أنه تم مناقشة موضوعات عن الأطفال ناقصى النمو، والعيوب الخلقية فى الأطفال.

من جانبه قال الدكتور طارق بركات أستاذ الكبد والجهاز الهضمى ومناظير الأطفال بطب المنصورة ، أن هناك نوعا من الصفراء يصيب الأطفال حديثى الولادة نتيجة عيوب خلقية أو التهابات بالكبد ،موضحا أن 60 % من المواليد يصابون بالصفراء خلال الأسبوع الأول من الولادة.

 وأضاف قد تكون صفراء بسيطة وقد تكون نتيجة أمراض الكبد ، وتم توضيح أهمية التشخيص المبكر لأمراض الكبد حيث إن بعضها يحتاج إلى تدخل جراحى مثل انسداد القنوات المرارية، والتشخيص المبكر هو الخطوة الأولى للعلاج الصحيح.


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اكتشفيه مبكرا.. تقنية جديدة لاستئصال أورام الثدى الصغيرة بدون جراحه

الاطفال

الاطفال حديثى الولادة

الحضانات

امراض الاطفال

علاج الاطفال بالحضانات

التلوث الدموى

اعراض التلوث الدموى



لا تفوتك
كيف يغذى الذكاء الاصطناعى وحش البيتكوين فى المستقبل.. العالم الافتراضى والخوف روابط مشتركة تجمع بينهما.. الصين داعم أساسى لهذه التكنولوجيات.. وخبراء يتوقعون مستقبلا واعدا للعملة الافتراضية مع تقبل حكومات العالم

كيف يغذى الذكاء الاصطناعى وحش البيتكوين فى المستقبل.. العالم الافتراضى والخوف روابط مشتركة تجمع بينهما.. الصين داعم أساسى لهذه التكنولوجيات.. وخبراء يتوقعون مستقبلا واعدا للعملة الافتراضية مع تقبل حكومات العالم

"الزوج العازب والمرأة العذراء".. حكايات زواج مضطربى الهوية الجنسية ناقوس خطر يدق بمحكمة الأسرة.. اختبارات التأكد من سلامة الأزواج جسديا ونفسيا "حبر على ورق".. و2350 زوجا وزوجة يروون مآسيهم خلال عامى 2016 و2017

"الزوج العازب والمرأة العذراء".. حكايات زواج مضطربى الهوية الجنسية ناقوس خطر يدق بمحكمة الأسرة.. اختبارات التأكد من سلامة الأزواج جسديا ونفسيا "حبر على ورق".. و2350 زوجا وزوجة يروون مآسيهم خلال عامى 2016 و2017

فيديو وصور.. السيسى يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

فيديو وصور.. السيسى يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

تقارير: ليفربول يشترط 80 مليون جنيه إسترلينى لرحيل محمد صلاح

تقارير: ليفربول يشترط 80 مليون جنيه إسترلينى لرحيل محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة