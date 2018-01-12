تعليم الدقهلية: بروتوكول تعاون مع الأمن لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية





الدقهلية - شريف الديب

صرح على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بأنه سوف يؤدى ٩٧٧٨٥ طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية، أمام ٥٢٨ لجنة على مستوى المحافظة، وسوف تجرى الامتحانات غدا السبت، وتنتهى 18 يناير، حيث يؤدي الطلاب غدا امتحان اللغة العربية وخط وإملاء، والأحد اللغة الأجنبية والتربية الدينية، والاثنين الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والثلاثاء الهندسة والتربية الفنية، والأربعاء العلوم، والخميس الدراسات الاجتماعية.

فيما وقعت مديرية التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع مديرية أمن الدقهلية، لتأمين جميع أعمال الامتحانات، وتم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وكذلك غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات.

وأكد "عبد الرؤوف" أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان، بمواجهة حالات الغش ومنع استخدام المحمول داخل اللجان، وتوفير طبيب بكل لجنة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب، مع توفير الهدوء والراحة النفسية للطلاب.