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تعرف على منظومة ats الإلكترونية فى إدارة المرور وأهميتها لضبط الشارع

الجمعة، 12 يناير 2018 09:27 ص
تعرف على منظومة ats الإلكترونية فى إدارة المرور وأهميتها لضبط الشارع اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور-ارشيفية


كتب محمود عبد الراضى ـ عبد الرحمن سيد
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قال اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور، إن منظومة ats التى تعمل بها الإدارة العامة للمرور، عبارة عن منظومة إلكترونية، تعمل على رصد كامل لكل ما يخل بالمرور، ومراقبة السيارات المسروقة التى تسير فى الشوارع، وإبلاغ الخدمات الأمنية بها، وتعمل على الرصد الإلكترونى للمخالفات.

 

وأضاف مساعد وزير الداخلية، في تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش جولة بالطريق الدائرى، أن أجهزة الأمن تشن حملات لإزالة التعديات على الطريق الدائرى.

 


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