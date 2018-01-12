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تعرف على عناوين مصالح الشهر العقارى فى الإسكندرية

الجمعة، 12 يناير 2018 01:00 ص
تعرف على عناوين مصالح الشهر العقارى فى الإسكندرية الشهر العقارى -أرشيفية


الإسكندرية - هناء أبو العز
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مع البدء فى عمليات توثيق توكيلات الانتخابات الرئاسية، توافد المواطنون على مصالح الشهر العقارى فى المحافظات والمدن، لتوكيل من يرغبون فى ترشحه.

وتنشر "اليوم السابع"، عناوين مصالح الشهر العقارى، فى محافظة الإسكندرية، وهى مكتب الشهر العقارى والتوثيق بمحرم بك، ومأمورية الشهر العقارى بالتحرير، ومكتب توثيق الاسكندرية، ومكتب الأمناء المساعدين بمكتب الإسكندرية، وجميعهم موجودين فى 17 شارع أحمد عرابى.

ومكتب توثيق محرم بك والموجود بمجمع محرم بك، ومكتب توثيق الرمل الكائن فى 18 تعاونيات سموحة، ومأمورية الشهر العقارى بالرمل، الموجود فى 149 شارع أحمد شوقى برشدى، ومأمورية الشهر العقارى بالمنتزة والموجودة فى 195شارع جميلة بوحريد بالسيوف، و فرع توثيق المنتزة، بعمارات ذات الصوارى، و فى مجمع محاكم الدخيلة، تقع مأمورية الشهر العقارى بالدخيلة، و كذلك فرع توثيق الدخيلة، وفرع توثيق سيارات الاسكندرية، الموجود بمبنى مديرية أمن الإسكندرية، ومكتب سيارات سيدى جابر الموجود بـ19 شارع الفاروق عمر.


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