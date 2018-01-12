تعرف على المناطق الصناعية جنوب وغرب محافظة بورسعيد

تعرف على المناطق الصناعية جنوب وغرب محافظة بورسعيدالجمعة، 12 يناير 2018 12:00 ص
بورسعيد – محمد فرج
"اليوم السابع" يستعرض 4 مناطق صناعية أقيمت جنوب وغرب محافظة بورسعيد وهى كالآتى.
1 - المنطقة الصناعية غرب بورسعيد قائمة على نشاط صناعات البتروكيماويات وصناعة المواسير وتغليفها ومعالجة تسهيلات الغاز الطبيعى.
2_ مشروع معالجة الغاز الطبيعى لحقل ظهر على مساحة 450 فدانا غرب بورسعيد.
3_ مجمع الصناعات المغذية على مساحة 13800 م 2 لـ58 مصنعا صغيرا تتراوح مساحتها بين 180 لـ200 متر، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتسليم العقود خلال احتفالات بورسعيد بعيدها القومى العام الماضى.
4_ توقيع عقود 5 مشروعات صناعية باستثمارات 1,6 مليار جنيه وتوفر 6000 فرصة عمل بمساحة 107 م2 للمصنع الواحد بنظام التمليك.
5_ إنشاء 118 مصنعا بمساحة 181 مترا للمصنع بنظام التمليك بمساحة 356 فدانا جنوب بورسعيد .
6_ المنطقة الحرة العامة ببورسعيد تم إنشاء سنة 1975 بمساحة 801 ألف م2 داخل المحافظة .
7_ تحويل المنطقة الصناعية C 6 إلى منطقة سكنية حرفية بمساحة 74770 متر 2 منهم 24000 م2 بنظام التمليك
8_المنطقة الصناعية شرق بورسعيد وتقام على مساحة 9044 فدان وتشتمل على مجموعة من الصناعات الخفيفية وتمثل حوالى 80% من المساحة الكلية للمنطقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة