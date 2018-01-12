تعرف على المناطق الصناعية جنوب وغرب محافظة بورسعيد





بورسعيد – محمد فرج

"اليوم السابع" يستعرض 4 مناطق صناعية أقيمت جنوب وغرب محافظة بورسعيد وهى كالآتى.

1 - المنطقة الصناعية غرب بورسعيد قائمة على نشاط صناعات البتروكيماويات وصناعة المواسير وتغليفها ومعالجة تسهيلات الغاز الطبيعى.

2_ مشروع معالجة الغاز الطبيعى لحقل ظهر على مساحة 450 فدانا غرب بورسعيد.

3_ مجمع الصناعات المغذية على مساحة 13800 م 2 لـ58 مصنعا صغيرا تتراوح مساحتها بين 180 لـ200 متر، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتسليم العقود خلال احتفالات بورسعيد بعيدها القومى العام الماضى.

4_ توقيع عقود 5 مشروعات صناعية باستثمارات 1,6 مليار جنيه وتوفر 6000 فرصة عمل بمساحة 107 م2 للمصنع الواحد بنظام التمليك.

5_ إنشاء 118 مصنعا بمساحة 181 مترا للمصنع بنظام التمليك بمساحة 356 فدانا جنوب بورسعيد .

6_ المنطقة الحرة العامة ببورسعيد تم إنشاء سنة 1975 بمساحة 801 ألف م2 داخل المحافظة .

7_ تحويل المنطقة الصناعية C 6 إلى منطقة سكنية حرفية بمساحة 74770 متر 2 منهم 24000 م2 بنظام التمليك

8_المنطقة الصناعية شرق بورسعيد وتقام على مساحة 9044 فدان وتشتمل على مجموعة من الصناعات الخفيفية وتمثل حوالى 80% من المساحة الكلية للمنطقة.