تعرف على أسباب تلوث المياه الجوفية × 5 معلومات





كتبت أسماء نصار

تتعرض المياه الجوفية للعديد من مصادر التلوث البشرية والطبيعية التى تجعلها غير صالحة للاستعمال، وفى هذا الصدد يرصد "اليوم السابع" فى هذا التقرير أبرز 5 أسباب تهدد خزانات المياه الجوفية وتتسبب فى تلوثها.. تعرف عليها

1- استخدام البيارات فى المناطق غير المخدومة بشبكات الصرف الصحى وحدوث تسرب منها إلى باطن يؤدى لتلوث المياه الجوفية.

2- الاستخدام المفرط للكيماويات والأسمدة فى الأنشطة الزراعية.

3- التخلص غير الآمن لمخلفات الأنشطة الصناعية سواء باستخدام بحيرات التبخير أو حقن الملوثات فى الخزانات الجوفية.

4- اتصال الخزان الجوفى بمياه البحر المالحة التى تتغلغل فى المياه الجوفية كما هو الحال فى الخزانات الساحلية.