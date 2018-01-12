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تعرف على أسباب تلوث المياه الجوفية × 5 معلومات

الجمعة، 12 يناير 2018 06:34 م
تعرف على أسباب تلوث المياه الجوفية × 5 معلومات المياه الجوفية - أرشيفية


كتبت أسماء نصار
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تتعرض المياه الجوفية للعديد من مصادر التلوث البشرية والطبيعية التى تجعلها غير صالحة للاستعمال، وفى هذا الصدد يرصد "اليوم السابع" فى هذا التقرير أبرز 5 أسباب تهدد خزانات المياه الجوفية وتتسبب فى تلوثها.. تعرف عليها
 

1- استخدام البيارات فى المناطق غير المخدومة بشبكات الصرف الصحى وحدوث تسرب منها إلى باطن يؤدى لتلوث المياه الجوفية.

 
2- الاستخدام المفرط للكيماويات والأسمدة فى الأنشطة الزراعية.
 

3- التخلص غير الآمن لمخلفات الأنشطة الصناعية سواء باستخدام بحيرات التبخير أو حقن الملوثات فى الخزانات الجوفية.

 
4- اتصال الخزان الجوفى بمياه البحر المالحة التى تتغلغل فى المياه الجوفية كما هو الحال فى الخزانات الساحلية.
 

5- سقوط الأمطار على مدافن القمامة والنفايات يؤدى إلى حركة الملوثات الموجودة فيها رأسيا حتى تصل إلى باطن الأرض ومن ثم تحدث تلوثاً على المدى البعيد. 

 
 
 

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