ترامب يطالب باتفاق مع أوروبا لمعالجة "الثغرات" فى الاتفاق النووى الإيرانى





(أ ف ب)

طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجمعة بـ "اتفاق" مع الأوروبيين لـ "معالجة الثغرات الرهيبة" التى يعتبر انها موجودة فى اتفاق العام 2015 حول النووى الإيراني، وإلا فإن بلاده ستنسحب من هذا الالتزام الدولي.

وحذر ترامب فى بيان قائلا: "أنها الفرصة الأخيرة. وفى غياب مثل هذا الاتفاق، فإن الولايات المتحدة لن تجدد تعليق العقوبات" التى تم رفعها منذ عام 2015 "من أجل البقاء فى الاتفاق النووى الإيراني"ـ وقال "إذا شعرت فى اى وقت ان مثل هذا الاتفاق ليس فى متناول اليد، فسانسحب" من اتفاق 2015 على الفور".