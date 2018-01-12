ترامب: لم أستخدم تعبير "أوكار قذرة".. وأريد هجرة على أساس المهارة ببلادنا





أ ف ب

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مرة جديدة الجمعة أنه يريد هجرة "على أساس المهارة" وحذر من توافد مهاجرين من دول فيها "نسبة عالية من الجريمة"، موحيا بأنه لم يستخدم مثلما نسب إليه تعبير "أوكار قذرة" لوصف الدول الإفريقية.

وقال ترامب فى تغريدة "أريد نظام هجرة يقوم على أساس المهارة وأشخاصا سيساعدون بلادنا على المضى قدما. اريد الأمن لشعبنا"، بعدما أثارت تصريحاته السابقة موجة استنكار فى الولايات المتحدة والعالم بما فيه من الأمم المتحدة.