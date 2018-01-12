ترامب: التفاوض بشأن الاتفاق النووى لن يكون مع إيران وإنما مع الأوروبيين





كتب أحمد عبد الرحمن

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن التفاوض بشأن الاتفاق النووى لن يكون مع إيران وإنما مع الأوروبيين، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.