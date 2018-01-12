تدهور التجارة بين الصين وكوريا الشمالية إلى النصف فى نهاية 2017





بكين - أ ف ب

سجلت التجارة بين الصين وكوريا الشمالية تدهوراً جديداً فى ديسمبر متراجعة إلى أقل من النصف على مدى سنة وفق الأرقام التى نشرتها بكين وتشهد على تطبيق الصين العقوبات الدولية القاسية ضد بيونغ يانغ.

وخلال ديسمبر وحده، تراجع اجمالى واردات الصين من كوريا الشمالية بنسبة 81,6% على مدى سنة إلى 54,3 مليون دولار وفق الجمارك الصينية.

وفى الوقت نفسه، قال المتحدث باسم إدارة الجمارك هوانغ سونغبنغ خلال مؤتمر صحافى الجمعة ان صادرات الصين إلى جارتها تراجعت بنسبة 23,4% إلى 260 مليون دولار مقارنة مع نهاية 2016.

وتراجع إجمالى المبادلات التجارية الى النصف اى بنسبة 50,6% بين الجارتين فى ديسمبر.

وخلال 2017، تراجعت صادرات كوريا الشمالية إلى الصين بنسبة 33% إلى 1,72 مليار دولار، فى المقابل ازدادت صادرات الصين إلى جارتها بنسبة 8,3%.

تبنت الأمم المتحدة السنة الماضية ثلاث مجموعات من العقوبات الاقتصادية القاسية ضد بيونغ يانغ تشمل بشكل خاص قطاعات النفط والحديد والفحم والصيد والنسيج بهدف ارغام البلد المنغلق على العودة إلى طاولة المفاوضات لبحث برنامجيه النووى والبالستى.

وتؤكد الصين أنها تطبق العقوبات الدولية علما ان 90% من مبادلات كوريا الشمالية الشمالية تجرى معها.

لكن واشنطن تطالب بكين بمضاعفة الضغوط على كوريا الشمالية ولا سيما عبر فرض حظر نفطى تام.

سممت التجارب النووية والبالستية الكورية الشمالية العلاقات بين بكين وبيونغ يانغ التى لم يقم زعيمها كيم جونغ أون باى زيارة إلى الصين منذ توليه الحكم ولا التقى الرئيس شى جينبينغ.

وتدعو الصين إلى حل سلمى للأزمة وتدافع للعودة الى المفاوضات عما تسميه "فترة تعليق مزدوجة" فى الوقت نفسه للتجارب النووية الكورية الشمالية والمناورات العسكرية الأمريكية مع كوريا الجنوبية، لكن واشنطن ترفض ذلك.