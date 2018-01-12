تحرير 398 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهم مخدرات فى حملة بمطروح

تحرير 398 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهم مخدرات فى حملة بمطروحالجمعة، 12 يناير 2018 09:04 م
اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح
مطروح حسن مشالى
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيًا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 398 مخالفة مرورية، وضبط سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة.
قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، أن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 62 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
كما تم أخذ عينات عشوائية من10 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة، وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
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