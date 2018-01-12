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الجمعة، 12 يناير 2018 12:48 م
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تحريات لكشف سبب وفاة عامل داخل مصحة لعلاج الإدمان ببولاق

الجمعة، 12 يناير 2018 01:02 ص
تحريات لكشف سبب وفاة عامل داخل مصحة لعلاج الإدمان ببولاق ادمان


كتب أحمد الجعفرى
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طلبت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار هشام الشريف، تحريات الأجهزة الأمنية لكشف سبب وفاة عامل أثناء علاجه بمصحة لعلاج الإدمان فى بولاق الدكرور، كما طلبت تقرير مفتش الصحة حول وفاته.

ذكر والد المتوفى، بأنه كان يعانى من الإدمان، ما دفعه لإيداعه بمصحة لعلاجه، وفوجئ بتلقيه اتصالا من العاملين بالمصحة يخبروه بوفاة نجله، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.


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