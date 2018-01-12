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تباطؤ النمو السنوى لواردات الصين إلى 4.5% فى ديسمبر والصادرات لـ10.9%

الجمعة، 12 يناير 2018 06:19 م
تباطؤ النمو السنوى لواردات الصين إلى 4.5% فى ديسمبر والصادرات لـ10.9% الرئيس الصينى بى شى بينج


رويترز
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أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن واردات الصين فى ديسمبر الماضى جاءت دون توقعات السوق حيث ارتفعت 4.5 بالمئة فقط على أساس سنوى بينما فاقت الصادرات التوقعات بنمو بلغ 10.9 بالمئة.

 

لذلك حققت الصين فائضاً تجارياً بلغ 54.69 مليار دولار خلال الشهر، وفق حسابات رويترز التى استندت إلى البيانات الرسمية.

 

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة شحنات ديسمبر القادمة من أكبر بلد مصدر فى العالم 9.1 بالمئة انخفاضاً من زيادة نسبتها 12.3 بالمئة فى الشهر السابق.

 

وكان من المتوقع زيادة الواردات 13 بالمئة مقارنة مع نمو نسبته 17.7 بالمئة فى نوفمبر فى حين كان من المتوقع أن يبلغ الفائض التجارى 37 مليار دولار الشهر الماضى مقارنة مع 40.21 مليار دولار فى نوفمبر.

 

وزادت الصادرات 7.9 بالمئة خلال العام بينما نمت الواردات 15.9 بالمئة بالدولار وفق ما أظهرته بيانات الإدارة العامة للجمارك.


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