بريطانيا تدين عزم السلطات الإسرائيلية بناء مستوطنات فى الضفة الغربية

بريطانيا تدين عزم السلطات الإسرائيلية بناء مستوطنات فى الضفة الغربيةالجمعة، 12 يناير 2018 10:54 ص
مستوطنات إسرائيلية - أرشيفية
كتب - أحمد جمعة
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أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، عن إدانته لعزم السلطات الإسرائيلية المضي فى خطط لبناء 1.122 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية.
وأكد الوزير أليستر بيرت أن المملكة المتحدة تدين بشدة مضى السلطات الإسرائيلية في خطط ومناقصات لبناء وحدات استيطانية في أنحاء الضفة الغربية.
ودعا الوزير البريطانى إسرائيل لإعادة النظر في هذه الخطط. المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، والتى تقوض الإمكانية المادية لحل الدولتين.
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