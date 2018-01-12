بريطانيا: المرحبون بإلغاء زيارة ترامب إلى لندن يعرضون علاقات البلدين للخطر





أ ش أ

قال وزير الخارجية البريطانى، بوريس جونسون، إن من رحبوا بإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلغاء زيارته إلى بريطانيا لافتتاح سفارة بلاده الجديدة، يعتزمون تعريض العلاقات الحيوية بين البلدين للخطر.

وأضاف جونسون - فى تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها قناة (سكاى نيوز) البريطانية، اليوم الجمعة - أن الولايات المتحدة أكبر مستثمر منفرد فى المملكة المتحدة، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح بتعريض العلاقات الأمريكية-البريطانية للخطر.

وكان صادق خان، عمدة العاصمة البريطانية، لندن، قد قال - فى وقت سابق اليوم - إن ترامب فهم الرسالة أن سكان العاصمة البريطانية يجدون سياساته وأفعاله مناقضة لقيم مدينتهم، تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن - فى تغريدة - عدوله عن حضور افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة فى لندن، معللا ذلك بأنه ليس معجبا بقيام إدارة (الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما)، ببيع السفارة التى كانت فى أفضل موقع فى لندن بثمن بخس وبناء سفارة جديدة فى موقع بعيد مقابل 1.2 مليار دولار.