انطلاق عملية تمشيط واسعة بين ديالى وصلاح الدين العراقية

انطلاق عملية تمشيط واسعة بين ديالى وصلاح الدين العراقيةالجمعة، 12 يناير 2018 11:41 ص
قوات الجيش العراقى
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أعلنت قيادة عمليات دجلة عن انطلاق عمليات تمشيط واسعة لحوض زراعى على الحدود بين ديالى وصلاح الدين للقضاء على مقرات تنظيم داعش الإرهابي.
وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوى - فى تصريحات لقناة (السومرية) الإخبارية اليوم الجمعة "إن قوات أمنية مشتركة من الجيش والحشد الشعبى بدأت، اليوم، عمليات تمشيط واسعة فى حوض حاوى العظيم، (80كم شمال بعقوبة)، من محورين رئيسيين وبإسناد من قبل طيران الجيش".
وأضاف العزاوى، أن عمليات التمشيط تهدف إلى إنهاء أى مقرات لتنظيم داعش الإرهابى ورفع العبوات وتأمين المنطقة بالكامل.
وكانت عمليات دجلة نفذت مؤخرا سلسلة عمليات واسعة فى مناطق الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين لتأمينها من مسلحى "داعش".
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