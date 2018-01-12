"اليوم السابع": 75 ألف توكيل من المواطنين لمرشحى الرئاسة فى 4 أيام

"اليوم السابع": 75 ألف توكيل من المواطنين لمرشحى الرئاسة فى 4 أيامالجمعة، 12 يناير 2018 07:00 م
تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على رأسها، 75 ألف توكيل من المواطنين لمرشحى الرئاسة فى 4 أيام.. 516 استمارة تزكية لـ"السيسى" من "النواب".. "الخارجية": 139 مقرا انتخابيا فى 124 دولة للمصريين فى الخارج.
فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..
ـ 75 ألف توكيل من المواطنين لمرشحى الرئاسة فى 4 أيام.. 516 استمارة تزكية لـ"السيسى" من "النواب".. "الخارجية": 139 مقرا انتخابيا فى 124 دولة للمصريين فى الخارج
ـ «السيسى» يوجه بتطوير المنظومة الصحية والطبية المقدمة للشعب.. الرئيس يفتتح تطوير المجمع الطبى العسكرى بالمعادى.. ويتفقد إنشاءات "الأورام الجديدة"
ـ ابن إحسان عبدالقدوس يتحدث عن علاقة والده بـ «عبدالناصر»
ـ مكرم محمد أحمد: سنحاسب الصحفى لو أساء لأحد «فيس بوك»
ـ سوبر المفاجآت.. جمهور الأهلى والمصرى «إيد واحدة» فى الإمارات
ـ ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ل 26.4 مليار دولار.. مصادر: الزيادة منذ التعويم بسبب الثقة فى الاقتصاد وشهادات الادخار
ـ 2350 قضية تكشف مأساة زواج مضطربى الهوية الجنسية
ـ رئيس مفوضية الانتخابات بليبيا: سيف الإسلام القذافى من حقه الترشح للرئاسة
ـ ارتباك فى صفوف "مصر العروبة" بعد إعلان "عنان" ترشحه للرئاسة على "فيس بوك"
ـ 1.3 مليار جنيه تكلفة مسلسلات رمضان و"الزعيم والفخرانى وياسر جلال" الأعلى
ـ وفد من «الداخلية» لزيارة مصابى حادث كنيسة حلوان
ـ "الأمن" يفرض السيطرة على سيناء.. الضربات الاستباقية وضبط مسؤولى تصنيع المتفجرات خلال 90 يوماً تضعف "شوكة الإرهاب"
ـ "الإنتاج الحربى" تؤسس شركة لتصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية
ـ وزير الرى: خطة لتحلية مياه البحر ب 900 مليار جنيه.. وزير الأوقاف: الاعتداء على المياه جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون
ـ "الصحة" تجهيز قاعدة بيانات لـ90 مليونا لتطبيق التأمين الصحى
اليوم السابع
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