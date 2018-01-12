"اليوم السابع": 75 ألف توكيل من المواطنين لمرشحى الرئاسة فى 4 أيام





تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على رأسها، 75 ألف توكيل من المواطنين لمرشحى الرئاسة فى 4 أيام.. 516 استمارة تزكية لـ"السيسى" من "النواب".. "الخارجية": 139 مقرا انتخابيا فى 124 دولة للمصريين فى الخارج.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ 75 ألف توكيل من المواطنين لمرشحى الرئاسة فى 4 أيام.. 516 استمارة تزكية لـ"السيسى" من "النواب".. "الخارجية": 139 مقرا انتخابيا فى 124 دولة للمصريين فى الخارج

ـ «السيسى» يوجه بتطوير المنظومة الصحية والطبية المقدمة للشعب.. الرئيس يفتتح تطوير المجمع الطبى العسكرى بالمعادى.. ويتفقد إنشاءات "الأورام الجديدة"

ـ ابن إحسان عبدالقدوس يتحدث عن علاقة والده بـ «عبدالناصر»

ـ مكرم محمد أحمد: سنحاسب الصحفى لو أساء لأحد «فيس بوك»

ـ سوبر المفاجآت.. جمهور الأهلى والمصرى «إيد واحدة» فى الإمارات

ـ ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ل 26.4 مليار دولار.. مصادر: الزيادة منذ التعويم بسبب الثقة فى الاقتصاد وشهادات الادخار

ـ 2350 قضية تكشف مأساة زواج مضطربى الهوية الجنسية

ـ رئيس مفوضية الانتخابات بليبيا: سيف الإسلام القذافى من حقه الترشح للرئاسة

ـ ارتباك فى صفوف "مصر العروبة" بعد إعلان "عنان" ترشحه للرئاسة على "فيس بوك"

ـ 1.3 مليار جنيه تكلفة مسلسلات رمضان و"الزعيم والفخرانى وياسر جلال" الأعلى

ـ وفد من «الداخلية» لزيارة مصابى حادث كنيسة حلوان

ـ "الأمن" يفرض السيطرة على سيناء.. الضربات الاستباقية وضبط مسؤولى تصنيع المتفجرات خلال 90 يوماً تضعف "شوكة الإرهاب"

ـ "الإنتاج الحربى" تؤسس شركة لتصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية

ـ وزير الرى: خطة لتحلية مياه البحر ب 900 مليار جنيه.. وزير الأوقاف: الاعتداء على المياه جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون

ـ "الصحة" تجهيز قاعدة بيانات لـ90 مليونا لتطبيق التأمين الصحى