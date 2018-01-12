اليابان تحتج على مرور غواصة صينية بالقرب من مياهها الإقليمية

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أكدت الحكومة اليابانية، أن الغواصة التى رصدتها بالقرب من المياه الإقليمية اليابانية حول جزر "سينكاكو"، فى بحر الصين الشرقى، ليلة أمس، كانت صينية.

وقال وزير الدفاع اليابانى، إتسونورى أونوديرا، فى تصريح نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الجمعة، إن الغواصة ظهرت على السطح رافعة علم الصين، مضيفًا أن هذا يزيد من حدة التوترات بين الجانبين.

من جانبه، أبلغ نائب وزير الخارجية اليابانى شينسوكى سيجياما، اعتراضه لسفير الصين فى اليابان تشينج يونج، حول دخول الغواصة الصينية المنطقة المتاخمة، مؤكدًا أن هذا يعد تصعيدا خطيرا للوضع بين الدولتين، وكانت دخلت الغواصة، أمس، المنطقة المتاخمة لحدود المياه اليابانية عبر جزر "سينكاكو" المتنازع عليها بين اليابان والصين، (والتى تسميها الصين دياويو).