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النيابة تأمر بضط المتهم الرئيسى فى مقتل محمود شهيد "لقمة العيش" بالشرقية

الجمعة، 12 يناير 2018 04:37 م
النيابة تأمر بضط المتهم الرئيسى فى مقتل محمود شهيد "لقمة العيش" بالشرقية الشاب محمود شهيد "لقمة العيش" بالشرقية


الشرقية- فتحية الديب
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قررت نيابة قسم أول الزقازيق بالشرقية، برئاسة أحمد سلام، مدير النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، ضبط المتهم الرئيسى فى واقعة مقتل الطالب "محمود مصطفى" شهيد لقمة العيش".

 

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول "محمود مصطفى فتحى" 19 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى الأزهر من أسيوط، لمستشفى الأحرار جثة هامدة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 449 جنح قسم أول الزقازيق.

 

وقال "مصطفى العمدة"، خال المجنى عليه فى التحقيقات، إن نجله شقيقه، ولد على 4 بنات، ويحضر فترة الإجازة إلى محافظة الشرقية، للعمل كبائع أحذية مع مجموعة من شباب الصعايدة المقيمين بشارع فاروق، بمدينة الزقازيق، لكى يساعد أسرته، وكان يعود لمحافظته أسيوط قبل الامتحانات.

 

وتابع خال المجنى عليه،  إلى قيام عدد بعض الأشخاص المعروف عنهم فرض إتاوات بشارع فاروق، بالتشاجر مع عدد من الصعايدة بالشارع، بسبب رفض الصعايدة لسلوك أسرة مقيمة معهم بذات العقار، فتدخل عدد من الأشخاص بشارع فاروق للتعدى على الصعايدة، وأثناء عمل جلسة عرفية للصلح بينهما، قام شخص يدعى "فتحى الجربان"، ومعه آخرين بالتعدى على  عدد من الصعايدة وتصادف تواجد المجنى عليه معهم لشراء بضاعة، فتلقى طلقة بالصدر توفى على إثرها.

 

فيما ألقت الأجهزة الأمنية بقسم أول الزقازيق، القبض على 10 من المتهمين بالواقعة وجارى ضبط المتهم الرئيسى فى واقعة قتل الشاب.

 


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