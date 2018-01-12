video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 12 يناير 2018 11:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"النقل العام": نجرى صيانة دورية للأتوبيس النهرى حفاظا على حياه المواطنين

الجمعة، 12 يناير 2018 01:00 ص
"النقل العام": نجرى صيانة دورية للأتوبيس النهرى حفاظا على حياه المواطنين الاتوبيس النهرى - أرشيفية


كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

أكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الأتوبيس النهرى يخضع لصيانة دورية، وفحص شامل، مشيرا أن رخصة تسيير الأتوبيس النهرى سارية وتجدد كل أربع سنوات من شرطة المسطحات المائية، بعد التأكد من صلاحية المركب وتوافركافة وسائل الأمان به.
 
وأضاف رئيس هيئة النقل العام لـ"اليوم السابع" أن المركبات المكيفة التى تقل المواطنين فى الرحلات النيلية الطويلة تعمل منذ عام 2009 ، وليست قديمة وتخضع لصيانة شاملة، مشيرا إلى أن الأتوبيس النهرى يحظى بإقبال مستمر من المواطنين وهذا يؤكد ثقتهم بالجهة المشغلة له.
 
وأوضح اللواء رزق على، أن الأتوبيس النهرى به ميزة هامة للحفاظ على حياه المواطنين وهو عدم التعرض للغرق عند حال تعطله وسط المياه، قائلا: لا يغرق ويمكن سحبه.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر بتطور.. اليوم السابع داخل الأتوبيس الذكى الجديد.. الحافلات بها إمكانيات تساعد المعاقين على الصعود والنزول.. مزودة بـ wifi وتكييف وزر يخبر السائق عند النزول.. سعر التذكرة بالباص الكبير 10 جنيهات.. صور

القاهرة

الاتوبيس النهرى

النقل العام

هيئة النقل



لا تفوتك
مجلس الزمالك يجتمع الأربعاء.. ومرتضى منصور يعتذر عن عدم الحضور

مجلس الزمالك يجتمع الأربعاء.. ومرتضى منصور يعتذر عن عدم الحضور

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 20 ساعة السبت المقبل

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 20 ساعة السبت المقبل

الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها

الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها

بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم

بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم

مدير الشهر العقارى بالشرقية: 9000 توكيل لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

مدير الشهر العقارى بالشرقية: 9000 توكيل لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة