"النقل العام": نجرى صيانة دورية للأتوبيس النهرى حفاظا على حياه المواطنين

"النقل العام": نجرى صيانة دورية للأتوبيس النهرى حفاظا على حياه المواطنينالجمعة، 12 يناير 2018 01:00 ص
الاتوبيس النهرى - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الأتوبيس النهرى يخضع لصيانة دورية، وفحص شامل، مشيرا أن رخصة تسيير الأتوبيس النهرى سارية وتجدد كل أربع سنوات من شرطة المسطحات المائية، بعد التأكد من صلاحية المركب وتوافركافة وسائل الأمان به.
وأضاف رئيس هيئة النقل العام لـ"اليوم السابع" أن المركبات المكيفة التى تقل المواطنين فى الرحلات النيلية الطويلة تعمل منذ عام 2009 ، وليست قديمة وتخضع لصيانة شاملة، مشيرا إلى أن الأتوبيس النهرى يحظى بإقبال مستمر من المواطنين وهذا يؤكد ثقتهم بالجهة المشغلة له.
وأوضح اللواء رزق على، أن الأتوبيس النهرى به ميزة هامة للحفاظ على حياه المواطنين وهو عدم التعرض للغرق عند حال تعطله وسط المياه، قائلا: لا يغرق ويمكن سحبه.
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