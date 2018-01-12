النفط العراقية: تأهل 5 شركات عالمية بمشروع إنتاج 9 رقع استكشافية حدودية





كتب أحمد أبو حجر

أعلنت دائرة العقود والتراخيص البترولية فى وزارة النفط، عن تأهيل 5 شركات عالمية جديدة من جنسيات مختلفة من أصل 8 شركات قدمت للتأهيل للمشاركة بمشروع استكشاف وتطوير وإنتاج الرقع الاستكشافية الحدودية التى أعلنت عنها الوزارة.

وقال المتحدث الرسمى باسم الوزارة عاصم جهاد، إن الشركات المؤهلة حديثا ستشارك مع الشركات العالمية المؤهلة ضمن جولات التراخيص السابقة والبالغ عددها 21 شركة عالمية من جنسيات مختلفة عربية وآسيوية وأوربية وأمريكية، ستشارك بالتنافس على مشروع استكشاف وتطوير وإنتاج (9) رقع استكشافية حدودية برية وبحرية.

وأضاف جهاد، أن دائرة العقود والتراخيص البترولية اعتمدت 4 معايير أساسية لتأهيل الشركات للمشاركة فى التنافس على المشروع وهى ( المعيار المالى والاقتصادى والمعيار القانونى والمعيار الفنى والتدريب ومعيار الصحة والسلامة والبيئة) ، مشيرا إلى أن الشركات قدمت مستنداتها للفترة من 15 أغسطس 2017 ولغاية 9 أكتوبر 2017 ، وكان عدد الشركات المقدمة للتاهيل (8) شركات ، موضحا أن المستندات المقدمة من الشركات تم دراستها من قبل الوزارة ضمن الضوابط والقواعد المعمول بها وتم تأهيل (5) شركات والتى انطبقت عليها الضوابط .

وكان وزير النفط جبار على اللعيبى استعرض فى مؤتمره الصحفى الترويجى فى أغسطس 2017 ، الرقع الاستكشافية الحدودية المشتركة مع الكويت وإيران، داعيا جميع الشركات العالمية للاستثمار للمشاركة والتنافس على استكشاف وتطوير وإنتاج 9 رقع حدودية.

ويذكر أن الرقع الاستكشافية المطروحة تشمل ( خضر الماء وجبل سنام والفاو) التى تقع على الحدود العراقية الكويتية، أما الرقع الاستكشافية الواقعة على الحدود العراقية الإيرانية فهى (السندباد ويضم حقلى السندباد 1 والسندباد 2 ، والحويزة ويضم تركيب الحويزة الجنوبى والشهابى ، وزرباطية ويضم حقلى زرباطية وطارق ، ونفط خانة ويضم حقول مندلى ، تركيب حبيب ، تل غزل ، حطاب ،نازارداك ، سعدية ، نفط خانه ، عقبة ، ناودومان )، مؤكدا ان تلك الرقع تقع ضمن الحدود البرية، أما الرقع الاستكشافية البحرية تمثلت برقعة الخليج التى تقع ضمن المياه الاقليمية العراقية فى الخليج .