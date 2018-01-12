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الجمعة، 12 يناير 2018 01:52 م
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النصر للإنشاءات: تنفيذ مشروعات مرافق بـ 2.2 مليار جنيه بالعاشر والعاصمة الإدارية

الجمعة، 12 يناير 2018 08:00 ص
النصر للإنشاءات: تنفيذ مشروعات مرافق بـ 2.2 مليار جنيه بالعاشر والعاصمة الإدارية المهندس أحمد أبو شبانة رئيس شركة إيجيكو


كتب عبد الحليم سالم
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قال المهندس أحمد أبو شبانة رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمبانى والانشاءات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه سيتم تسليم عدد من المشروعات خلال عام 2018 فى إطار الأعمال التى تنفذها الشركة لخدمة المواطنين.

 

وأضاف أحمد أبو شبانة لــ" اليوم السابع"، إن من أبرز المشروعات التى سيتم تسليمها خلال 2018، مشروع تنفيذ الصرف الصحى بالعاشر من رمضان ، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، ومرافق بيت الوطن بقيمة 270 مليون جنيه.

 

إضافة إلى تسليم 4 عمارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة 100 مليون جنيه، ومحطة تنقية الأقصر وشبكاتها غرب النيل بقيمة 180 مليون جنيه، ومحطة مياه الشرب بمنشأة القناطر بقيمة 75 مليون جنيه.

 

وأشار إلى إنه سيتم تسليم توسعات محطة الصرف الصحى براس البر بقيمة 160 مليون جنيه، وموقف الاقاليم بمنطقة السلام بالقاهرة بقيمة 64 مليون جنيه.


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