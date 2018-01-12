"المرور" يضبط 5 الآف مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

"المرور" يضبط 5 الآف مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعةالجمعة، 12 يناير 2018 08:09 م
حملة مرورية لرصد المخالفات
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث، وذلك بناء على تعليمات اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة.
وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 5 الآف مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 85 مخالفة تجاوز سرعات، و1730 مخالفة نموذج 125، كما تم رصد 92 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وحجز 16 "توك توك" مخالفة للقواعد، و19 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و58 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وحجز 30 دراجة بخارية وسيارة.
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