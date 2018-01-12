video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 13 يناير 2018 01:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"المرور" يضبط 5 الآف مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الجمعة، 12 يناير 2018 08:09 م
"المرور" يضبط 5 الآف مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية لرصد المخالفات


كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث، وذلك بناء على تعليمات اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 5 الآف مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 85 مخالفة تجاوز سرعات، و1730 مخالفة نموذج 125، كما تم رصد 92 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وحجز 16 "توك توك" مخالفة للقواعد، و19 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و58 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وحجز 30 دراجة بخارية وسيارة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إغلاق كوبرى فيصل جزئيًا لعمل إصلاحات تستغرق 3 أيام

اخبار الحوادث

اخبار المرور

حملات مرورية

مرور الجيزة



لا تفوتك
كيف يغذى الذكاء الاصطناعى وحش البيتكوين فى المستقبل.. العالم الافتراضى والخوف روابط مشتركة تجمع بينهما.. الصين داعم أساسى لهذه التكنولوجيات.. وخبراء يتوقعون مستقبلا واعدا للعملة الافتراضية مع تقبل حكومات العالم

كيف يغذى الذكاء الاصطناعى وحش البيتكوين فى المستقبل.. العالم الافتراضى والخوف روابط مشتركة تجمع بينهما.. الصين داعم أساسى لهذه التكنولوجيات.. وخبراء يتوقعون مستقبلا واعدا للعملة الافتراضية مع تقبل حكومات العالم

"الزوج العازب والمرأة العذراء".. حكايات زواج مضطربى الهوية الجنسية ناقوس خطر يدق بمحكمة الأسرة.. اختبارات التأكد من سلامة الأزواج جسديا ونفسيا "حبر على ورق".. و2350 زوجا وزوجة يروون مآسيهم خلال عامى 2016 و2017

"الزوج العازب والمرأة العذراء".. حكايات زواج مضطربى الهوية الجنسية ناقوس خطر يدق بمحكمة الأسرة.. اختبارات التأكد من سلامة الأزواج جسديا ونفسيا "حبر على ورق".. و2350 زوجا وزوجة يروون مآسيهم خلال عامى 2016 و2017

فيديو وصور.. السيسى يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

فيديو وصور.. السيسى يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

تقارير: ليفربول يشترط 80 مليون جنيه إسترلينى لرحيل محمد صلاح

تقارير: ليفربول يشترط 80 مليون جنيه إسترلينى لرحيل محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة