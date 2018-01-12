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الجمعة، 12 يناير 2018 12:48 م
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"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1396 مركبة مخالفة بالمحافظات

الجمعة، 12 يناير 2018 07:00 ص
"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1396 مركبة مخالفة بالمحافظات مرور،ارشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.

وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 916 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 480 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.


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