"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1396 مركبة مخالفة بالمحافظات

"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1396 مركبة مخالفة بالمحافظاتالجمعة، 12 يناير 2018 07:00 ص
مرور،ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.
وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 916 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 480 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.
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