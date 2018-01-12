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المرصد السورى: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الجوى على الغوطة الشرقية لـ170 شخصا

الجمعة، 12 يناير 2018 01:35 م
المرصد السورى: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الجوى على الغوطة الشرقية لـ170 شخصا قصف جوى فى سوريا - أرشيفية


أ ش أ
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ارتفعت حصيلة قتلى القصف الجوى على الغوطة الشرقية لريف العاصمة دمشق إلى 170 شخصا منذ 29 ديسمبر الماضى.

وقال مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان، رامى عبد الرحمن، فى تصريح لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية، إن القصف المستمر من قبل القوات السورية على الغوطة الشرقية، أسفر عن مقتل 170 شخصا، بالإضافة إلى سقوط مئات الجرحى، مشيرًا إلى استمرار القصف من قبل القوات السورية على الغوطة الشرقية لريف العاصمة دمشق، بالإضافة إلى استمرار القصف على محافظة إدلب.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، قد أعلن - فى وقت سابق - ارتفاع عدد ضحايا القصف الجوى على الغوطة الشرقية لريف العاصمة دمشق، إلى 103 مدنيين منذ 29 ديسمبر الماضى.


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