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المرصد: اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية و"داعش" على ضفاف نهر الفرات

الجمعة، 12 يناير 2018 09:22 ص
المرصد: اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية و"داعش" على ضفاف نهر الفرات الجيش السورى - أرشيفية


أ ش أ
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أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية، ومسلحى تنظيم داعش الإرهابى، على الضفاف الشرقية لنهر الفرات بريف دير الزور الشرقى، وسط غارات مكثفة لطائرات التحالف على مواقع التنظيم .

وقال المرصد - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "إن مسلحى التنظيم شنوا هجوما معاكسا فى منطقة جرانيج تسبب فى نزوح المزيد من المدنيين نحو مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية فى المنطقة".

وكان ناشطون سوريون، قالوا - أمس -" إن مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى فجروا عربة مفخخة فى تجمع لقوات سوريا الديمقراطية (الكردية)، فى بلدة جرانيج فى دير الزور الشرقى، وسط أنباء عن سقوط قتلى من عناصر هذه القوات المدعومة من التحالف الدولى ضد داعش".

فى سياق آخر، أفاد مصدر بالمعارضة السورية، اليوم الجمعة، بقرب إطلاق تركيا عملية عسكرية ضد الأكراد فى منطقة عفرين فى ريف حلب الشمالى، وقال المصدر - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "إن أكثر من 20 ألف من عنصر من المعارضة والجيش التركى فى حالة استنفار تام استعدادا لإطلاق المعركة التى تهدف لاستعادة جميع المناطق التى يسيطر عليها الأكراد شرق نهر الفرات حتى الحدود مع تركيا".

جدير بالذكر أن الجيش التركى، أعلن - مطلع الشهر الحالى - نشر منظومة صواريخ الدفاع الجوى (هاوك) مع معدات اتصال وأجهزة رادار بشكل مفاجيء بالقرب من منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة المسلحين الأكراد شمالى سوريا.

المرصد السورى: مقتل 95 عنصرا من القوات السورية والمعارضة فى اشتباكات بإدلب
 

وعلى صعيد أخر، أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، مقتل 51 عنصرا من القوات السورية، و44 مسلحا من المعارضة السورية، خلال اشتباكات بينهما فى محافظة إدلب، شمال غرب البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المرصد - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "إن الطيران السورى شن أكثر من 100 غارة على مواقع المعارضة فى المحافظة، ما مكن القوات السورية من صد هجوم معاكس للمعارضة فى المنطقة"، مضيفًا أن القوات السورية استعادت موقعا جديدا فى محيط دار المركبات بمدينة حرستا بريف دمشق بعد اشتباكات مع مسلحى المعارضة.


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