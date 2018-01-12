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المؤشر نيكى اليابانى يهبط وسهم فاست ريتيلينج يحد من الخسائر

الجمعة، 12 يناير 2018 09:14 ص
المؤشر نيكى اليابانى يهبط وسهم فاست ريتيلينج يحد من الخسائر مؤشر نيكى


رويترز
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انخفض المؤشر نيكى اليابانى اليوم الجمعة مع تضرره من أسهم الشركات المصدرة، لكن المكاسب القوية التى حققها سهم فاست ريتيلينج ذى الثقل على المؤشر بفعل أرباح فصلية قياسية حد من الخسائر.

وأغلق المؤشر نيكى منخفضا 0.2 بالمئة إلى 23653.82 نقطة، وهو مستوى أقل قليلا من المتوسط المتغير لخمسة أيام البالغ 23743.39 نقطة. وعلى أساس أسبوعى انخفض المؤشر 0.3 بالمئة.

وقفز سهم فاست ريتيلينج ستة بالمئة وأضاف 104 نقاط للمؤشر نيكى بعدما سجلت الشركة ارتفاعا بلغ 28.6 بالمئة فى أرباح التشغيل إلى 113.9 مليار ين (مليار دولار) فى الربع الأول.

وتضررت أسهم الشركات المصدرة مع بقاء الين مرتفعا. وبلغ سعر الدولار 111.22 ين بعد أن هبط إلى أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 111.05 ين أمس الخميس.

وهبط سهم أوليمبوس 3.8 بالمئة بينما هوى سهم نيسان 0.8 بالمئة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة إلى 1876.24 نقطة.


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