video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 12 يناير 2018 04:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: روسيا سترد بالمثل على العقوبات الأمريكية

الجمعة، 12 يناير 2018 03:13 م
الكرملين: روسيا سترد بالمثل على العقوبات الأمريكية المتحدث باسم الكرملين


أ ش أ
إضافة تعليق

أكد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، ديمترى بيسكوف، أن روسيا سترد على العقوبات التى ستفرض عليها من الجانب الأمريكى، وأن مبدأ المعاملة بالمثل سيكون أساس هذا الرد.

وقال بيسكوف - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، اليوم الجمعة - "سيكون هناك رد فعل على العقوبات الأمريكية من مبدأ المعاملة بالمثل لتحقيق مصالحنا، وهذا القرار سيتخذه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين"، مضيفا أن القوائم المختلفة التى نشرتها وسائل الإعلام حول هذه الشخصيات، اتضح أنها غير صحيحة مما يحتم انتظار وثيقة وزارة الخارجية.

تأتى تصريحات بيسكوف، ردا على التقارير الإعلامية التى أكدت رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على 50 شخصية ورجل أعمال روسى، وكان وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن مونوشين، قد صرح - فى وقت سابق - بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات ضد روسيا بموجب قانون "مكافحة معارضى أمريكا".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحيفة روسية: الإدارة الأمريكية تنوى توسيع دائرة عقوباتها على روسيا

برلمانى روسى: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد موسكو هدفها استرضاء الكونجرس

اخبار عالمية

العقوبات الامريكية

الرئاسة الروسية

الكرملين

اخبار العالم

اخبار روسيا

وزارة الخزانة الروسية



لا تفوتك
فيديو وصور.. السيسى يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

فيديو وصور.. السيسى يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

تقارير: ليفربول يشترط 80 مليون جنيه إسترلينى لرحيل محمد صلاح

تقارير: ليفربول يشترط 80 مليون جنيه إسترلينى لرحيل محمد صلاح

صور.. "كوبرى أكتوبر.. حدوتة مصرية".. السائقون: الكوبرى سبب ارتفاع نسبة الطلاق بمصر.. ولو رجع الزمن ماكناش اشتغلنا الشغلانة دى.. بائع الجرائد: «الإنترنت قتل مهنتنا» وبعت زمان لمحمود المليجى ودلوقتى محدش بيشترى

صور.. "كوبرى أكتوبر.. حدوتة مصرية".. السائقون: الكوبرى سبب ارتفاع نسبة الطلاق بمصر.. ولو رجع الزمن ماكناش اشتغلنا الشغلانة دى.. بائع الجرائد: «الإنترنت قتل مهنتنا» وبعت زمان لمحمود المليجى ودلوقتى محدش بيشترى

صور.. البر الغربى يستضيف "ماراثون الأقصر الدولى" للعام الـ25.. 500 متسابق من 27 دولة يعدون على الأقدام بين معابد حتشبسوت والرمسيوم وتمثالى ممنون.. ورئيس الماراثون: بدأنا فى عام 1994 للتأكيد على أمن مصر

صور.. البر الغربى يستضيف "ماراثون الأقصر الدولى" للعام الـ25.. 500 متسابق من 27 دولة يعدون على الأقدام بين معابد حتشبسوت والرمسيوم وتمثالى ممنون.. ورئيس الماراثون: بدأنا فى عام 1994 للتأكيد على أمن مصر

القبض على رجل أعمال هارب من 73 حكما بالعبور

القبض على رجل أعمال هارب من 73 حكما بالعبور

نيبوشا بعد العودة لتدريب الفيصلى: أشكر الزمالك ولكن القلعة الزرقاء بيتى

نيبوشا بعد العودة لتدريب الفيصلى: أشكر الزمالك ولكن القلعة الزرقاء بيتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة