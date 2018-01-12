الكرملين: روسيا سترد بالمثل على العقوبات الأمريكية





أ ش أ

أكد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، ديمترى بيسكوف، أن روسيا سترد على العقوبات التى ستفرض عليها من الجانب الأمريكى، وأن مبدأ المعاملة بالمثل سيكون أساس هذا الرد.

وقال بيسكوف - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، اليوم الجمعة - "سيكون هناك رد فعل على العقوبات الأمريكية من مبدأ المعاملة بالمثل لتحقيق مصالحنا، وهذا القرار سيتخذه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين"، مضيفا أن القوائم المختلفة التى نشرتها وسائل الإعلام حول هذه الشخصيات، اتضح أنها غير صحيحة مما يحتم انتظار وثيقة وزارة الخارجية.

تأتى تصريحات بيسكوف، ردا على التقارير الإعلامية التى أكدت رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على 50 شخصية ورجل أعمال روسى، وكان وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن مونوشين، قد صرح - فى وقت سابق - بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات ضد روسيا بموجب قانون "مكافحة معارضى أمريكا".