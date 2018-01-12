video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 12 يناير 2018 12:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على 8 أشخاص لاتهامهم بقتل شاب وإصابة شقيقته بسبب خلافات نسب بالجيزة

الجمعة، 12 يناير 2018 02:21 ص
القبض على 8 أشخاص لاتهامهم بقتل شاب وإصابة شقيقته بسبب خلافات نسب بالجيزة حبس-أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض علي 8 أشخاص لاتهامهم بقتل شاب وإصابة شقيقته بإطلاق النار عليهما بسبب خلافات متعلقة بالنسب، وضبط بحوزتهم 3 أسلحة نارية.

تلقي قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب وإصابة شقيقته نتيجة إطلاق النار عليهما بمنطقة المنيب.

وبإجراء التحريات تبين للرائد مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة أن 8 أشخاص هاجموا منزل بمنطقة المنيب وأطلقوا النار علي شاب يقيم به وأصابو شقيقته بسبب خلافات سابقة متعلقة بالنسب بين عائلة المجني عليهما والمتهمين.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن الرائدان أحمد يوسف ومعتصم رزق وأمناء الشرطة محمود صلاح وربيع مبروك و حمدان عبد العزيز من ضبط المتهمين بعد هروبهم لإحدى المحافظات، وضبط بحوزتهم 3 أسلحة نارية، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جزار يقتل زوج ابنته فى وضح النهار بسبب خلافات نسب بينهما بالإسكندرية

أخبار الحوادث

قتل شاب

خلافات نسب أمن الجيزة



لا تفوتك
مجلس الزمالك يجتمع الأربعاء.. ومرتضى منصور يعتذر عن عدم الحضور

مجلس الزمالك يجتمع الأربعاء.. ومرتضى منصور يعتذر عن عدم الحضور

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 20 ساعة السبت المقبل

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 20 ساعة السبت المقبل

الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها

الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها

بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم

بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم

مدير الشهر العقارى بالشرقية: 9000 توكيل لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

مدير الشهر العقارى بالشرقية: 9000 توكيل لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة