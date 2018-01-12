القبض على 8 أشخاص لاتهامهم بقتل شاب وإصابة شقيقته بسبب خلافات نسب بالجيزة





كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض علي 8 أشخاص لاتهامهم بقتل شاب وإصابة شقيقته بإطلاق النار عليهما بسبب خلافات متعلقة بالنسب، وضبط بحوزتهم 3 أسلحة نارية.

تلقي قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب وإصابة شقيقته نتيجة إطلاق النار عليهما بمنطقة المنيب.

وبإجراء التحريات تبين للرائد مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة أن 8 أشخاص هاجموا منزل بمنطقة المنيب وأطلقوا النار علي شاب يقيم به وأصابو شقيقته بسبب خلافات سابقة متعلقة بالنسب بين عائلة المجني عليهما والمتهمين.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن الرائدان أحمد يوسف ومعتصم رزق وأمناء الشرطة محمود صلاح وربيع مبروك و حمدان عبد العزيز من ضبط المتهمين بعد هروبهم لإحدى المحافظات، وضبط بحوزتهم 3 أسلحة نارية، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.