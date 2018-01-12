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القبض على 7 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بالدقهلية

الجمعة، 12 يناير 2018 05:04 م
القبض على 7 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بالدقهلية اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية


الدقهلية - محمد حيزة
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تمكن ضباط مباحث مركز شرطة تمى الأمديد بالدقهلية من ضبط 7 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية أبو داود السباخ بالمركز .

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة تمى الأمديد أكدتها التحريات السرية بقيام "محمد . ح . ح" 67 سنة عامل عادى ومقيم قرية أبو داود السباخ بالقيام بمساعدة 6 آخرين من خارج المحافظة بالتنقيب عن الآثار داخل منزله.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة تمكنت حملة أمنية من ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد فتح الله رئيس المباحث من مداهمة المنزل وضبط  صاحب المنزل وبرفقته كل من  "صلاح س ع س" 50 سنة، عامل ومقيم زاوية سلطان بمحافظة المنيا و"ضى ا ع ح" 35 سنة،  ومقيم شارع الأزهر بمحافظة المنيا و"عمر ع هـ م" 50 سنة، عامل، و"إبراهيم ع هـ" 46 سنة عامل و"رجب ج ع" 45 سنة، عامل، ومقيمون قرية الداودية بمحافظة المنيا و"مصطفى ع ح" 55 سنة مراجع حسابات بمديرية الصحة ومقيم الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وبتفتيش المنزل تبين وجود حفرة قطرها حوالى مترين مبنى حولها بالبلوك الأبيض والمونة الأسمنيتة ولا يمكن تحديد عمقها لوجود مياه بها كما عثر على أدوات الحفر وهى عبارة عن بكرة رفع حديد وسلك كهربائى متصل به لمبة وفيشة وخطاف حديد وجرادل بلاستيكية ومقطف ومسطرين وفؤوس وكوريك رفع و 5 زجاجات بها ماده حمراء مجهولة المصدر وسلم خشبى وقطع حجارة صغيرة يشتبه فى آثريتها .

تم التحفظ على المضبوطات وعلى مكان الحفر  وتحرر عن ذلك المحضر رقم 263 لسنة 2018 جنح مركز شرطة تمى الامديد وأخطرت النيابة ومنطقة آثار الدقهلية.


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