القبض على 310 هاربين من أحكام وتحرير 720 مخالفة مرورية بالسويس

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس من القبض على 310 هاربين من أحكام صادرة من محكمة السويس وضبط 12 من المسجلين خطر المتهمين بترويع المواطنين خلال حملة أمنية موسعه استمرت لمدة 3 أيام.

وحررت قوات إدارة مرور السويس 720 مخالفة مرورية متنوعة من بينها مخالفات لسيارات تاكسى تمتنع عن تشغيل عداد التاكسى.

وحررت مباحث التموين بالسويس 22 قضية تموينية مختلفة بإحياء المحافظة.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية بتنفيذ حملة أمنية موسعة تستهدف القبض على العناصر الإجرامية من المسجلين خطر وتجار المخدرات والهاربين من احكام مختلفة صادرة من محكمة السويس.

وأكد مصدر أمنى، أن قوات المباحث قامت بالقبض 310 هاربين من أحكام صادرة من محاكم السويس، كما تم ضبط 12 من المسجلين خطر شديدى الخطورة متهمين بترويع المواطنين والبلطجة.

وأضاف المصدر، أن قوات شرطة مرور السويس نفذت حملة أمنية مروية بشوارع المحافظة، وضبطت 720 مخالفة مرورية متنوعة بشوارع المحافظة.