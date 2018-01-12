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القبض على موظف انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على مسئولين بـ"تعليم الشرقية"

الجمعة، 12 يناير 2018 11:38 ص
القبض على موظف انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على مسئولين بـ"تعليم الشرقية" اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية


الشرقية- فتحية الديب
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ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالشرقية، القبض على موظف بمديرية التربية والتعليم، لانتحاله صفة ضابط، للنصب على عدد من قيادات التربية والتعليم، لترقيتهم، وبعرضه على نيابة قسم ثان الزقازيق، قررت برئاسة إسلام الحديدى، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "عبد الناصر ع ال" 56 سنة مدير موارد بشرية بمدرسة خاصة، مقيم المعادى بالقاهرة، و"سامى ع ع"، 64 سنة، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمعاش، مقيم ههيا، و"منصور م ع" 61 مدير عام بإدارة ديرب نجم مقيم كفر صقر، بانتحال شخص مجهول صفة ضابط شرطة وزعمه القدرة على ترقيتهم وتقلدهم مناصب قيادية.

وكشفت التحريات أن وراء الواقعة "حاتم ع" 40 سنة موظف بمديرية التربية والتعليم مقيم ثان الزقازيق، وسبق اتهامه في القضية 3639 إدارى 2012 قسم ثان "ترويج عملة"، وتم ضبطه وبحوزته طبنجة ولاب توب، و7 هواتف محمولة، ومجموعة فلاشات، وتحرر عن ذلك المحضر 326 جنح قسم ثاني 2018.

 

 

 

 


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