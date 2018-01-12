القبض على عاطل متهم بسرقة 31 محلا تجاريا بالقاهرة والجيزة

القبض على عاطل متهم بسرقة 31 محلا تجاريا بالقاهرة والجيزةالجمعة، 12 يناير 2018 04:37 م
مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة، القبض على عاطل، لاتهامه بسرقة 31 محلا تجاريا، واعترف المتهم بارتكاب جرائمه بواسطة كسر الأبواب وسرقة محتويات المحلات، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط "محمد.س" عاطل، فى سرقة عدد من المتاجر بأسلوب كسر الباب بمناطقة الطالبية والهرم والعجوزة والدقى ومصر الجديدة ومدينة نصر والمعادى والبساتين.
وبإعداد عدة أكمنة، تمكن الرائد سامح بدوى رئيس مباحث الطالبية، والنقيب محمد طارق، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بسرقة 31 محلا تجاريا، وأرشد عن المسروقات، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
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