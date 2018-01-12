القبض على سورى فى لبنان بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابى





أ ش أ

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانى أنها ألقت القبض على السورى (أحمد ع.أ) فى منطقة الحوش فى صور، بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.

وذكر بيان صادر عن المديرية اليوم الجمعة، أن المتهم اعترف فى التحقيق معه أنه انتسب لتنظيم داعش منذ عام 2012 ودخل خلسة إلى الأراضى اللبنانية..

أضاف البيان أنه تم إحالة السورى المذكور للنيابة العسكرية.