القبض على سورى فى لبنان بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابى

القبض على سورى فى لبنان بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابىالجمعة، 12 يناير 2018 08:39 م
الشرطة اللبنانية- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانى أنها ألقت القبض على السورى (أحمد ع.أ) فى منطقة الحوش فى صور، بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.
وذكر بيان صادر عن المديرية اليوم الجمعة، أن المتهم اعترف فى التحقيق معه أنه انتسب لتنظيم داعش منذ عام 2012 ودخل خلسة إلى الأراضى اللبنانية..
أضاف البيان أنه تم إحالة السورى المذكور للنيابة العسكرية.
إضافة تعليق
كيف يغذى الذكاء الاصطناعى وحش البيتكوين فى المستقبل.. العالم الافتراضى والخوف روابط مشتركة تجمع بينهما.. الصين داعم أساسى لهذه التكنولوجيات.. وخبراء يتوقعون مستقبلا واعدا للعملة الافتراضية مع تقبل حكومات العالم
"الزوج العازب والمرأة العذراء".. حكايات زواج مضطربى الهوية الجنسية ناقوس خطر يدق بمحكمة الأسرة.. اختبارات التأكد من سلامة الأزواج جسديا ونفسيا "حبر على ورق".. و2350 زوجا وزوجة يروون مآسيهم خلال عامى 2016 و2017
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة