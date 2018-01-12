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العدل: شهر عقارى شمال سيناء يعمل حتى الرابعة مساء فى تأييدات مرشحى الرئاسة

الجمعة، 12 يناير 2018 07:25 م
العدل: شهر عقارى شمال سيناء يعمل حتى الرابعة مساء فى تأييدات مرشحى الرئاسة أرشيفية


كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر
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أكد المستشار محمد عجاج، رئيس غرفة عمليات الشهر العقاري بوزارة العدل، أنه تم تكليف مكاتب الشهر العقاري بمحافظة شمال سيناء، من التاسعة حتى الرابعة عصرا، أما باقى المكاتب على مستوى الجمهورية فتعمل يوميا بما فيها أيام العطلات الأسبوعية والرسمية، من التاسعة صباحا حتى السادسة مساء.

وأوضح "عجاج"، أن المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، شكل لجنة بمقر الوزارة تعمل من الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساء يوميا، وفى الإجازات والعطلات الرسمية، تحت إشراف المستشار ممدوح طبوشة مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري؛ لمتابعة توثيق مكاتب الشهر العقاري إقرارات التأييد الرئاسى، وكذلك التغلب على أية معوقات تواجه عمل الموثقين، لافتا إلى أن اللجنة التى يرأسها تتابع اليوم الجمعة مكاتب الشهر العقارى، مؤكدا أنها لم ترصد مشكلات على مدار اليوم حتى الآن.

وقال عجاج إن مكاتب الشهر العقارى جاءها تكليفات بأن يتم السماح للمواطنين الراغبين فى توثيق التأييدات المطلوبة من مرشحى الرئاسة لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات فى أى مكتب حتى وإن كان المواطن فى غير محل إقامته، مشيرا إلى ذلك جاء بعد رغبة بعض المواطنين الوافدين فى غير محافظاتهم بإجراء التوكيلات المطلوبة لتأييد المواطنين لمرشحى الرئاسة .

 

 

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تم تكليف مكاتب الشهر العقاري بمحافظة شمال سيناء

من التاسعة حتى الرابعة عصرا



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