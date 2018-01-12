العثور على جثة شاب مقتول داخل مسكنه فى الوراق





كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة شاب مقتولاً داخل مسكنه بالوراق، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مصابًا بطعنة نافذة بالصدر، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.