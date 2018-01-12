"الشعب يكره تميم" يتصدر تويتر بالدوحة.. ومغردون: أفقد قطر هويتها العربية





كتبت مريم بدر الدين

عبر عدد كبير من أفراد الشعب القطرى، عن رفضهم لأمير قطر تميم بن حمد، عبر هاشتاج تصدر قائمة الأكثر تداولا فى موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بقطر، تحت عنوان "الشعب يكره تميم".

وعبر المغردون عبر الهاشتاج عن مدى الرفض الشعبى لتميم، موضحين أسبابهم بداية من الإقامة الجبرية التى يفرضها على عدد من المعارضين، إلى دعم الإرهاب والذى يخسرهم الكثير.



تصدر الهاشتاج

وقال محمد :" حقوق الانسان في قطر تخضع الشعب تحت الاقامة الجبرية بالترهيب والتهديد والاعتقال ..شعب قطر في الداخل اصبح يعاني الخوف من سجون تميم فتجدهم يلتزمون الصمت.. قطر مزدوجة الاوجه بين اسرائيل و ايران ..تدعم وتلهث على الارهاب وحب الفتك بالعرب والمسلمين".



التعليقات على الهاشتاج



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وقال أبو فيصل :"والله اني مشفق على اهل قطر كيف متحملين تميم للحين والله شي يحزن ويجيب ضيقة الصدر لكن راح يجي يوم وترجع قطر مع سلطان بن سحيم باذن الله"، فيما كتبت ريم :" تميم ارتمى بالحضن الفارسي وافقد قطر لهويتها العربية".



الانتقادات لتميم

فيما كتب فيصل المرى :"ليس من حقه طرد مواطن حر أصيل من دولته وإستقبال أجنبي مجنس تخلت عنه دولته بلا ذمه ولا ضمير"، وكتبت أمانى :"راح يجي يوم وتندم فيه ياتميم انت والحمدين دمرتو قطر وخربتوها وخليتوها مسخره الله لايوفقكم".