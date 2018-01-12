الشرطة البريطانية تعتقل سيدة في مطار هيثرو بشبهة التحضير لعمل إرهابى

الشرطة البريطانية تعتقل سيدة في مطار هيثرو بشبهة التحضير لعمل إرهابىالجمعة، 12 يناير 2018 03:42 م
الشرطه البريطانية
كتب محمد شعلان
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اعتقلت الشرطة البريطانية سيدة فى مطار هيثرو بشبهة التحضير لعمل إرهابى، وذلك وفق ما قالت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.
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