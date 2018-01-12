السماح للمغتربين بالمحافظات بعمل توكيلات لمرشحى الرئاسة من أى "شهر عقارى"الجمعة، 12 يناير 2018 06:59 م
الشهر العقارى يواصل تحرير التوكيلات
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر
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كشف المستشار محمد عجاج رئيس غرفة عمليات الشهر العقاري بوزارة العدل، أنه تم تكليف مكاتب الشهر العقاري بالسماح للوافدين من أي محافظة بعمل إقرارات التأييد لمرشحي الرئاسة، موضحا أنه بإمكان الوافد الموجود في محافظة غير محافظته الأصلية التوجه إلى أي مكتب شهر عقاري في أي محافظة لعمل إقرار التأييد الرئاسي.
وأكد أن اللجان المشكلة بالمحاكم الابتدائية تتلقى طلبات "الوافدين" الراغبين في تغيير موطنهم الانتخابي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في محافظة غير المحافظة الواقع بها محل إقامته خلال الفترة من 9 يناير وحتى 28 فبراير المقبل.
وأوضح رئيس غرفة عمليات الشهر العقاري بوزارة العدل، أن مكاتب الشهر العقاري سوف تستقبل طلبات الوافدين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في محافظة غير المحافظة الواقع بها محال إقامتهم، خلال الفترة من 1 وحتى 28 فبراير المقبل، وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم التالي لتاريخ ورودها.
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