السكة الحديد: تأخر قطارين لعطل سيارة نقل على مزلقان بخط القاهرة - المناشى

السكة الحديد: تأخر قطارين لعطل سيارة نقل على مزلقان بخط القاهرة - المناشىالجمعة، 12 يناير 2018 04:47 م
قطار - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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أعلنت هيئة السكة الحديد تعطل سيارة نقل تحمل رقم 8619 "هه ج" بمزلقان برطس بحوش المحطة بين محطة اوسيم والمناشى على خط القاهرة - ايتاى البارود.
وأوضحت الهيئة فى بيان أنه على الفور تم اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة للقطارات لحين إزاحة العربة وتفادى السكة حرصا على أمن وسلامة مسيرة القطارات وتم رفع العربة النقل من على السكة مما تسبب فى تأخير قطارين بمتوسط 10 دقائق لكل قطار.
واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة التأخير، الذى حدث وهى أسباب لا علاقة للهيئة بها لحين إزاحة العربة النقل من على السكة حرصا على سلامتهم وسلامة مسير القطارات.
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