السفير الأمريكى فى بنما يعلن استقالته من منصبه





(أ ش أ)

أعلن السفير الأمريكى فى بنما استقالته من منصبه اليوم الجمعة، فى رسالة وجهها إلى وزارة الخارجية الأمريكية. ذكرت ذلك النبأ شبكة (سكاى نيوز) البريطانية دون مزيد من التفاصيل.