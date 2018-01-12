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السفير الأمريكى فى بنما يعلن استقالته من منصبه

الجمعة، 12 يناير 2018 06:28 م
السفير الأمريكى فى بنما يعلن استقالته من منصبه السفارة الأمريكية - أرشيفية


(أ ش أ)
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أعلن السفير الأمريكى فى بنما استقالته من منصبه اليوم الجمعة، فى رسالة وجهها إلى وزارة الخارجية الأمريكية. ذكرت ذلك النبأ شبكة (سكاى نيوز) البريطانية دون مزيد من التفاصيل.


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